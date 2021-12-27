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10:18, 27 декабря 2021 года Сегодня в Орле открывается каток на пл. Ленина Работать он будет с соблюдением всех санитарных норм.





27 декабря в Орле открывается каток на пл. Ленина. Работать он будет с соблюдением всех санитарных норм – термометрия на входе, масочный режим и график дезинфекции сохраняются. Выйти на лед орловцы смогут с 19:00.



Откроется ледовая площадка традиционно выступлениями юных фигуристов и хоккеистов. Напомним, что каток на центральной площади Орла в прошлом году стал, пожалуй, самым популярным местом. Тогда только в новогодние праздники на лед вышли больше 21 тысячи человек. И этой зимой ожидается не меньше.



В мэрии Орла накануне напомнили, что сегодня с 17:00 до 19:00 будет запрещено движение транспортных средств на участке дороги от д. 1 по ул. Пролетарская гора до пл. Ленина (со стороны д. 7 по ул. Пролетарская гора). Неудобства связаны как раз с открытием катка.







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