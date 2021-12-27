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10:42, 27 декабря 2021 года

Три человека погибли на дорогах Орловской области в минувшие выходные

За два минувших дня в регионе произошло 40 аварий. 9 человек пострадали.


Три человека погибли на дорогах Орловской области в минувшие выходные. В субботу и воскресенье в регионе произошло 40 аварий. 9 человек пострадали.

Первое ДТП со смертельным исходом произошло 25 декабря около полудня на 106-м километре автодороги «Орел – Тамбов» в Ливенском районе. 47-летний водитель Audi погиб, врезавшись в попутный впереди идущий трактор CLASS, поворачивающий налево.


Вечером того же дня в 18:50 на 12-м километре трассы «Ливны – Долгое» был насмерть сбит 40-летний пешеход, начавший переходить дорогу при приближении грузовика. Мужчина скончался в карете скорой помощи.


26 декабря в 10:45 минут на 51-м километре автодороги «Орел – Ефремов» в Залегощенском районе 55-летний водитель бензовоза КАМАЗ выехал на встречную полосу и врезался в другой КАМАЗ, которым управлял 37-летний мужчина. Водитель бензовоза погиб на месте аварии. Второй шофер госпитализирован.


Фото ГУ МЧС России и УГИБДД России по Орловской области


Артём Ежаков


 
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