Главная » Новости



10:50, 27 декабря 2021 года Станислав Шувалов назначен постоянным главой департамента здравоохранения Орловской области Распоряжением губернатора Андрея Клычкова Шувалов избавился от приставки «исполняющий обязанности».





Станислав Шувалов избавился от приставки «исполняющий обязанности» и назначен постоянным главой департамента здравоохранения Орловской области. Ранее это анонсировал губернатор Андрей Клычков во время одного из своих прямых эфиров, и теперь он поставил свою подпись в соответствующем распоряжении.



Станислав Шувалов исполнял обязанности главы регионального депздрава с конца октября. Ранее он занимал должность первого заместителя Министра здравоохранения Саратовской области, – напоминает пресс-служба губернатора.





Артём Ежаков





Новости СМИ2