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11:12, 27 декабря 2021 года Каток на пл. Ленина в Орле будет работать ежедневно Мэрией опубликован график его работы.





Сегодня с 19:00 на пл. Ленина в Орле заработает каток. Мэрией опубликован график его работы. С завтрашнего дня площадка будет работать ежедневно – в том числе в праздники и выходные – с 10:00 до 21:30.



В день предусмотрено восемь часовых сеансов катания: 10:00 – 11:00; 11:30 – 12:30; 13:00 – 14:00; 14:30 – 15:30; 16:00 – 17:00; 17:30 – 18:30; 19:00 – 20:00; 20:30 – 21:30. Получасовые перерывы необходимы для заливки льда.



На катке действуют услуги по прокату и заточке коньков. Со всеми расценками и льготами можно ознакомиться на сайте мэрии Орла.





Артём Ежаков





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