понедельник 27.12.2021 17:19:01 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

11:12, 27 декабря 2021 года

Каток на пл. Ленина в Орле будет работать ежедневно

Мэрией опубликован график его работы.


Сегодня с 19:00 на пл. Ленина в Орле заработает каток. Мэрией опубликован график его работы. С завтрашнего дня площадка будет работать ежедневно – в том числе в праздники и выходные – с 10:00 до 21:30.

В день предусмотрено восемь часовых сеансов катания: 10:00 – 11:00; 11:30 – 12:30; 13:00 – 14:00; 14:30 – 15:30; 16:00 – 17:00; 17:30 – 18:30; 19:00 – 20:00; 20:30 – 21:30. Получасовые перерывы необходимы для заливки льда.

На катке действуют услуги по прокату и заточке коньков. Со всеми расценками и льготами можно ознакомиться на сайте мэрии Орла.


Артём Ежаков


 
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.