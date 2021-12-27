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11:24, 27 декабря 2021 года Прививочные пункты от COVID-19 в Орле на этой неделе будут работать четыре дня Оба компонента вакцины можно получить с 27 по 30 декабря.





С 27 по 30 декабря в Орле продолжится кампания по вакцинации от COVID-19. Адреса и графики работы передвижных прививочных пунктов и стационарных кабинетов, где процедуру можно пройти без предварительной записи, представлены ниже:



• пункт вакцинации в ТМК «ГРИНН» (Кромское шоссе, д. 4, перед магазином «М-Видео»). Время работы: понедельник-четверг, с 12:00 до 19:00;

• здание МФЦ (ул. Ленина, д. 1), Фундаментальная библиотека ОГУ им. Тургенева (Каменская площадь, 1). Время работы: понедельник-четверг, с 9:00 до 20:00

• здание территориального управления по Северному району (Московское шоссе, 137). Время работы: понедельник-четверг, с 12:00 до 19:00;

• поликлиника «РЖД-Медицина» (ул. 3-я Курская, 56, второй этаж, каб. 29, с 10:00 до 14:00, понедельник-четверг);

• ул. Московская, 67 (у ТЦ «Европа). 27 и 29 декабря: с 12:00 до 19:00;

• ул. Автовокзальная, д. 1 (здание автовокзала, второй этаж). 28 и 30 декабря – с 12:00 до 19:00;



С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации). Перед процедурой пациентов осматривает врач.





Артём Ежаков





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