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11:31, 27 декабря 2021 года В орловских колониях отметят Новый год с икрой, но без шампанского Какое меню ждёт осуждённых, рассказал начальник УФСИН России по Орловской области Владимир Волосевич.





Новый год осуждённые, отбывающие срок в орловских колониях, встретят с мандаринами, икрой, но без шампанского. Традиционные блюда подадут 31 декабря. В этот день в меню сделают исключение и приготовят самый новогодний салат - оливье.



О том, как в местах лишения свободы отметят праздник, рассказал начальник регионального управления ФСИН Владимир Волосевич на итоговой пресс-конференции. По словам руководства, перед Новым годом и Рождеством увеличивают привычное количество посылок от родственников.



Владимир Волосевич, начальник УФСИН России по Орловской области: «Нельзя то, что требует тепловой обработки, и алкоголь, естественно, нельзя. В новогодние праздники мы идём на послабление - мы даём людям посмотреть телевизор».





Юлия Сабельникова





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