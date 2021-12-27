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11:44, 27 декабря 2021 года

Орловским дизайнерам пандемия не помеха

В пандемию коронавируса, когда многие жаловались на кризис и отсутствие клиентов, группа орловских дизайнеров не побоялась начать свой бизнес. Их сфера - графический дизайн. Это оформление брендов, фирменные логотипы и персонажи, дизайн страниц и сообществ в социальных сетях. С творческими людьми познакомилась корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сулим.


Пока одни переживали из-за всеобщего локдауна, другие пробовали свои силы там, где дистанционно работать уже привыкли, - в глобальной сети. В январе 2021 года Даниил Бредихин ушёл с найма и решил открыть своё дело. Команду дизайнеров собрал из самых разных уголков страны.

Первые заказы не заставили себя долго ждать. А с ними появились новые знакомства, общение и проекты. Причём не только в Орле, но и по всей стране. Один из них теперь украшает Северную столицу, а вернее крышу дома.

Даниил Бредихин, руководитель дизайн-студии: «Это крыша в центре Питера, где есть фотозона».

Взять эту высоту получилось не сразу. Прежде чем угодить заказчикам, компания Даниила разработала 83 эскиза. Зато теперь работа ребят украшает многочисленные фото туристов.

Дальше - больше. Работа с мировыми компаниями по добыче природных ресурсов, оформление фотозон для армии России и первые постоянные клиенты.

В итоге - за неполный год несколько десятков клиентов. Работа с проектами «Мой бизнес» и «Опора России». И заказы на оформление целых фестивалей - в том числе в своём регионе.

Один из проектов, который ребята готовят к лету, это фестиваль слив. Его впервые поведут в Орловской области, он состоится в Кромах. У дизайнеров есть первые наработки оформления фестиваля.

Проект еще будет доработан, но уже видно, что идеи дизайнеров и яркие, и креативные, как и планы на будущее, среди которых олимпийская символика и персонаж для диснеевского мультфильма.

Чтобы таких целей добиться, нужны силы и время. И с этими ресурсами у ребят всё в порядке. Сил и амбиций - полно. Да и время в запасе есть: маленькой дочери Даниила еще нет двух лет. Так что папа обязательно успеет создать специально для неё своего дисней-персонажа.


Юлия Сулим


 
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