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13:45, 27 декабря 2021 года Накануне жертвами коронавируса стали 6 орловцев В регионе зафиксирован 171 новый случай заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 27 декабря, за последние сутки в Орловской области выявлен 171 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 69 773).



Накануне выписано 822 орловца (всего – 63 695), умерло 6 человек – 1 469 всего.



Коллективный иммунитет в регионе сформирован на 66,5%.





Артём Ежаков





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