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12:30, 27 декабря 2021 года В 2022 году «квартирный вопрос» обойдётся Орловской области почти в полмиллиарда рублей Предоставление жилья отдельным категориям населения обсуждалось на сегодняшнем аппаратном совещании в региональном правительстве.





В 2022 году на приобретение жилья и предоставление квартир по договорам найма в Орловской области заложено 469 миллионов рублей. Этого хватит для решения «квартирного вопроса» 319 граждан. Число новосёлов вырастет на 33 человека.



В новом году на покупку жилья сиротам предусмотрено почти 334 миллиона рублей из региональной казны, что на 20% больше уровня 2021-го. Также планируется дополнительное увеличение федеральных средств в размере 137 миллионов рублей. В этом году квартирами обеспечат 203 сироты, в новом – 240 человек.



Почти 27 миллионов рублей выделят на обеспечение жильём инвалидов, ветеранов боевых действий и ветеранов ВОВ. В 2021-м так помогли 20 гражданам, приобрели жильё 17 человек.





Артём Ежаков





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