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13:00, 27 декабря 2021 года

В Орле экс-главе Регионального фонда капремонта запросили 9 лет колонии строгого режима

Двум его подельникам из подрядной организации грозит 7 и 6 лет общего режима.


В Советском районном суде Орла проходят прения по уголовному делу в отношении экс-главы Регионального фонда капремонта и двух представителей ООО «Москомреставрация». Следствие считает, что из-за действий подсудимых было совершено многомиллионное хищение средств, выделенных на работы в многоквартирных домах.

Из материалов дела следует, что ремонт в домах в Ливнах и в Орле был выполнен не полностью, но в подписанных актах приемки стоимость услуг была завышена. За «закрытые глаза» бывший руководитель НО «РФКР» получил четверть стоимости контрактов – это свыше 36 миллионов рублей. При его пособничестве представители фирмы-подрядчика похитили свыше 28 миллионов.

Гособвинение запросило для экс-главы фонда капремонта 9 лет колонии строгого режима и штраф в размере 800 тысяч рублей, его подельникам попросили назначить 7 и 6 лет общего режима со штрафом в 800 и 500 тысяч рублей соответственно.


Артём Ежаков


 
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