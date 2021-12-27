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14:30, 27 декабря 2021 года В Должанском районе задержали горе-угонщика 18-летний парень воспользовался беспечностью хозяев легковушек, оставивших ключи в замке зажигания, но совладать с управлением не сумел и дважды попал в аварию.





В Должанском районе установлен подозреваемый в угоне двух легковушек, – передает сайт областного УМВД. Им оказался 18-летний парень. Оба ВАЗа угнали ночью – хозяева оставили ключи в замке зажигания. Вскоре автомобили нашли – один въехал в забор, другой оказался в кювете.



Молодой человек рассказал полицейским, что собирался ехать в поселок в 20 километрах от Долгого, но дважды не смог совладать с управлением.





Артём Ежаков





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