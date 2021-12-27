Главная » Новости



15:52, 27 декабря 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- В новом году дети-сироты смогут не просто получить жильё, но и выбрать, где его получить.



- Сегодня - День спасателя России. Поздравляем тех, кто ежедневно рискует жизнью.



- В чём поможет Семейный МФЦ? Ответы – в выпуске.



- Сегодня в Орле официально откроется спорткомплекс «Победа». Одновременно спортом здесь смогут заниматься 350 человек.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл





Новости СМИ2