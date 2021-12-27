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13:27, 27 декабря 2021 года Орловский санитарный вертолет спас первую жизнь Сегодня воздушное судно доставило пациента из Ливен в Орел.





Орловский вертолет санитарной авиации, прибывший в область на прошлой неделе, сегодня совершил свой первый медицинский вылет в регионе. Воздушное судно доставило кардиопациента из Ливен в Орловскую областную клиническую больницу. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.



Видео: соцсети Андрея Клычкова





Артём Ежаков





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