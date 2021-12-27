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15:00, 27 декабря 2021 года Орловский департамент соцзащиты опубликовал перечень перерассчитанных пособий Новые размеры льгот будут выплачиваться с 1 января.





Департамент социальной защиты Орловской области опубликовал перечень пособий, по которым с 1 января 2022 года произойдет перерасчет по коэффициенту индексации 1,01.



• пособие на ребенка – 291,37 руб.

• пособие на первого ребенка одинокой матери – 582,74 руб.

• пособие на второго и последующих детей одинокой матери – 728,43 руб.

• пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов на первого ребенка – 437,06 руб.

• пособие на второго и последующих детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов – 728,43 руб.

• на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву – 437,06 руб.

• ежемесячное пособие многодетной семье – 509,88 руб.

• единовременное пособие при рождении третьего ребенка – 21 852,22 руб.

• единовременное пособие при рождении четвертого и последующих детей – 29 136,28 руб.

• ежегодная выплата единовременного пособия многодетной семье к началу учебного года на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации, расположенной на территории Российской Федерации – 683,95 руб.

• материнский (семейный) капитал для многодетной семьи - 135 789,21 руб.

• ежемесячная денежная выплата матерям, в составе семьи, которой установлен статус многодетной семьи, по достижении ими возраста (приобретении иного основания), дающего право на пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим по состоянию на 1 октября 2018 года – 4 317,86 руб.





Артём Ежаков





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