понедельник 27.12.2021 17:20:16 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

16:00, 27 декабря 2021 года

Губернатор Орловской области Андрей Клычков исполнит четыре детских новогодних желания

Сегодня глава региона снял с ёлки шары с мечтами юных орловцев.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков исполнит четыре детских новогодних желания. Сегодня глава региона снял с ёлки шары с мечтами юных орловцев.

В рамках акции «Ёлка желаний» губернатор подарит Марку Мерцалову современную настольную игру, Дарье Лебедевой – конструктор «Лего», Ксении Москвитиной – куклу. А с амчанкой Екатериной Гореловой глава региона встретится лично, как того и хотела девочка.
«Акция «Ёлка желаний» стала доброй традицией в нашей области и по всей стране. Это уникальная возможность дарить радость детям. Ведь Новый год – это особое время волшебства, исполнения заветных желаний, время надежды на самое лучшее», – цитирует Андрея Клычкова сайт областного правительства.
Напомним, что ранее глава региона и его супруга Валерия приобрели для детей 170 билетов в театр «Свободное пространство».

Орловцы также могут поучаствовать в «Ёлке желаний». Для участия нужно зарегистрироваться на одноимённом сайте и снять шар с пожеланием.

Фото пресс-службы областного правительства


Артём Ежаков


 
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.