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16:00, 27 декабря 2021 года Губернатор Орловской области Андрей Клычков исполнит четыре детских новогодних желания Сегодня глава региона снял с ёлки шары с мечтами юных орловцев.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков исполнит четыре детских новогодних желания. Сегодня глава региона снял с ёлки шары с мечтами юных орловцев.



В рамках акции «Ёлка желаний» губернатор подарит Марку Мерцалову современную настольную игру, Дарье Лебедевой – конструктор «Лего», Ксении Москвитиной – куклу. А с амчанкой Екатериной Гореловой глава региона встретится лично, как того и хотела девочка.

«Акция «Ёлка желаний» стала доброй традицией в нашей области и по всей стране. Это уникальная возможность дарить радость детям. Ведь Новый год – это особое время волшебства, исполнения заветных желаний, время надежды на самое лучшее», – цитирует Андрея Клычкова сайт областного правительства. Напомним, что ранее глава региона и его супруга Валерия приобрели для детей 170 билетов в театр «Свободное пространство».



Орловцы также могут поучаствовать в «Ёлке желаний». Для участия нужно зарегистрироваться на одноимённом сайте и снять шар с пожеланием.



Фото пресс-службы областного правительства





Артём Ежаков





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