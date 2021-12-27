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15:39, 27 декабря 2021 года Наталья Балашова стала омбудсменом по правам человека в Орловской области Сегодня её утвердили на должность уполномоченного.





Сегодня Наталья Балашова официально вступила в должность уполномоченного по правам человека в Орловской области. На этом посту она сменила Александра Лабейкина, отдавшего работе омбудсменом максимально положенные два пятилетних срока.



Кандидатура Наталии Балашовой была предложена губернатором Андреем Клычковым и поддержана Александром Лабейкиным, депутатами облсовета и омбудсменом по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

«Все мы знаем вас как опытного руководителя, преданного делу профессионала, патриота и государственника, как незаурядного человека с твёрдой гражданской позицией. Уверен, что ваш богатый профессиональный опыт позволит вам успешно решать все поставленные задачи на новом участке работы», – цитирует Андрея Клычкова сайт областного правительства. Вся длительная карьера Балашовой до этого назначения была связана со службой в органах ОВД и в миграционных учреждениях, за которую она получила множество ведомственных наград. Подробнее с информацией о трудовом пути Наталии Балашовой можно ознакомиться здесь.





Артём Ежаков





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