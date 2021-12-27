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16:24, 27 декабря 2021 года
В селе Тагино готовится к открытию новый фельдшерско-акушерский пунктОб этом заявил глава орловского депздрава Станислав Шувалов.
В селе Тагино готовится к открытию новый фельдшерско-акушерский пункт. При его вводе возникли сложности, но, как заявил глава департамента здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов, они полностью устранены.
Фото: соцсети Станислава Шувалова
«ФАП полностью готов к приёму жителей, все недостатки устранены, санитарно-эпидемиологическое заключение получено. Заявление на получение лицензии сегодня принято в департаменте здравоохранения. В максимально короткий срок оформим документы и новый ФАП примет своих первых пациентов»
, – заявил
Станислав Шувалов в соцсетях.
Артём Ежаков