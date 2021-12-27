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17:10, 27 декабря 2021 года В Орел прибыло 14 000 доз «Спутника Лайт» Препарат вскоре распределят по прививочным пунктам региона.





В Орловскую область прибыло 14 000 доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Андрей Клычков. Препарат вскоре распределят по прививочным пунктам региона.



Записаться на вакцинацию можно на портале Госуслуг, на официальном сайте регионального департамента здравоохранения в разделе «Электронная регистратура», а также позвонив по многоканальному телефону «122» или на «горячую линию» областного депздрава: (4862) 40-20-56.



Помимо этого, можно вакцинироваться без записи в нескольких прививочных пунктах. Графики и адреса их работы регулярно публикуются на сайтах администраций.



Сейчас уровень коллективного иммунитета в области составляет 66,5%.





Артём Ежаков





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