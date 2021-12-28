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6:11, 28 декабря 2021 года 28 декабря вакцинация от COVID-19 организована во всех районах города Без предварительной записи можно получить оба компонента вакцины.





28 декабря в Орле продолжится вакцинация от COVID-19. Прививку можно получить без записи по следующим адресам:

• ул. Автовокзальная, д. 1 (здание автовокзала, второй этаж), с 12:00 до 19:00; • пункт вакцинации в ТМК «ГРИНН» (Кромское шоссе, д. 4, перед магазином «М-Видео»). С 12:00 до 19:00; • здание МФЦ (ул. Ленина, д. 1) и Фундаментальная библиотека ОГУ им. Тургенева (Каменская площадь, 1). С 9:00 до 20:00; • здание территориального управления по Северному району (Московское шоссе, 137). С 12:00 до 19:00. • поликлиника «РЖД-Медицина» (ул. 3-я Курская, 56, второй этаж, каб. 29). С 10:00 до 14:00.

С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации). Перед процедурой пациентов осматривает врач.





Артём Ежаков





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