В Новосильском районе мужчина получил условный срок за спиленный дуб

Также его обязали деньгами возместить нанесенный природе ущерб.

Новосильский районный суд назначил 1 год и 3 месяца условного лишения свободы местному жителю, спилившему живой дуб в лесозащитной полосе, – сообщает сайт инстанции. Администрация разрешила ему пилить там только сухостой, но орловец решил повалить живорастущее дерево. В содеянном осуждённый полностью раскаялся.



Также суд обязал мужчину возместить свыше 119 тысяч рублей нанесённого ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.