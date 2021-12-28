В Новосильском районе мужчина получил условный срок за спиленный дуб

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7:14, 28 декабря 2021 года
В Новосильском районе мужчина получил условный срок за спиленный дубТакже его обязали деньгами возместить нанесенный природе ущерб.
Новосильский районный суд назначил 1 год и 3 месяца условного лишения свободы местному жителю, спилившему живой дуб в лесозащитной полосе, – сообщает сайт инстанции. Администрация разрешила ему пилить там только сухостой, но орловец решил повалить живорастущее дерево. В содеянном осуждённый полностью раскаялся.
Также суд обязал мужчину возместить свыше 119 тысяч рублей нанесённого ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Артём Ежаков