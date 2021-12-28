Заказчики увеличили собственные долги перед орловским бизнесом

Сами же предприниматели снизили финансовые обязательства перед кредиторами.

За 10 месяцев 2021 года орловский бизнес – за исключением субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, властных учреждений и некредитных финансовых организаций – на 20,2% сократил кредиторские долги по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Эта сумма составила 63,6 млрд рублей, причём всего 4,9% (3,1 млрд) является просроченной задолженностью.

Со своей стороны предприниматели не получили почти 68,7 млрд рублей. Дебиторская задолженность выросла – на 5,9%.