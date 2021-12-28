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8:53, 28 декабря 2021 года

Большинство орловских предприятий сработало «в плюс»

Их общая прибыль превысила 36 млрд рублей.


В январе – октябре 2021 года 209 предприятий Орловской области показали общую прибыль в размере чуть более 36 млрд рублей, а 68 организаций ушли в убыток, оценённый в 689,1 млн рублей – как и ранее, отстает деятельность в областях информации и связи, а также в операциях с недвижимостью.
 
Сальдо (прибыль минус убыток) предприятий региона в действующих ценах составило почти 35,4 млрд рублей – на 14,1 млрд больше аналогичного показателя прошлого года. Основную часть этого результата принесли организации сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, а также обрабатывающие производства, торговля и авторемонт.
 
В отчёте Орёлстата не учитывались субъекты малого предпринимательства, кредитные организации, государственные (муниципальные) учреждения, а также некредитные финансовые организации.



Артём Ежаков


 
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