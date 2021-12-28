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Главная » Новости

18:35, 27 декабря 2021 года

Маленький орловец побывает на кондитерской фабрике благодаря «Ёлке желаний»

Вместе с ним свою детскую мечту хочет исполнить и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.


Премьер-министр РФ Михаил Мишустин осуществит мечту пятилетнего Михаила Спиридонова из Орловской области. Шар с пожеланием побывать на кондитерской фабрике глава Кабмина снял с Ёлки желаний, установленной в Доме правительства, – сообщает пресс-служба губернатора.
 
«Я тоже в детстве всегда думал о кондитерской фабрике, у меня был любимый мультфильм «Шоколадный дракончик», и я помню, как-то мы, когда его смотрели, мечтали побывать в тех местах, где делаются вкусные шоколадные конфеты. Я думаю, что мы обязательно исполним твое желание, и я постараюсь к тебе присоединиться», – заявил Михаил Мишустин.
 
Помочь осуществить другие детские желания может любой житель страны. Весь перечень доступен на сайте «Елкажеланий.рф». Акция продлится до конца зимы.

Фото и видео пресс-службы Правительства РФ
 



Артём Ежаков


 
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