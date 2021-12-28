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9:07, 28 декабря 2021 года Перед Новым годом орловцы смогут посетить ярмарки выходного дня Торговые точки на улице Приборостроительной и Комсомольской площади будут работать 31 декабря.





31 декабря с 7:00 до 15:00 будут открыты ярмарки на улице Приборостроительной и Комсомольской площади. 1 и 2 января ярмарки работать не будут, – пишет сайт мэрии Орла.





Артём Ежаков





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