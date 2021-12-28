Орловский суд наказал безмасочника рублем за неусвоенный урок

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9:24, 28 декабря 2021 года
Орловский суд наказал безмасочника рублем за неусвоенный урокПри этом Фемида смилостивилась и назначила вдвое меньший штраф.
Железнодорожный суд Орла оштрафовал мужчину, замеченного на железнодорожном вокзале без маски, – сообщает
сайт инстанции.
Для осуждённого это было уже второе разбирательство, связанное с нарушением санитарных норм. Тогда он отделался предупреждением. В это раз его решили наказать рублем, Фемида смилостивилась и назначила вдвое меньший штраф – 7 500 рублей вместо 15 000.
Артём Ежаков