Житель Орловского района получил реальный срок за повторную пьяную езду

Ближайшие два с половиной года мужчина проведёт в колонии-поселении.

Орловский районный суд на два с половиной года отправил в колонию-поселение водителя, повторно севшего за руль пьяным. Также ему на три года запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.



В середине июня нетрезвый орловец попал на своем «Мицубиси» в аварию и отказался пройти медосвидетельствование.



Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.