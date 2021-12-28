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19:04, 27 декабря 2021 года

Сегодня в Орле 27 детей-сирот получили ключи от квартир

Собственных квадратных метров они ждали несколько лет.


Сегодня в Орле, в новом жилом комплексе «Подсолнухи», состоялась церемония вручения ключей от квартир орловцам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Новый год в светлых, уютных и комфортабельных квартирах встретят 49 молодых орловцев. Сегодня ключи получили 27 из них. Квартиры – благоустроенные, с полной отделкой «под ключ». Вместе с ключами каждому вручили подарок для кухни - микроволновую печь. 
 
В этом году в Орловской области на решение жилищной проблемы детей-сирот было выделено почти 290 млн. рублей. В следующем году эта сумма будет увеличена на 50 млн. 
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы понимаем, что нам необходимо восполнить то время, когда меньшими темпами эта работа велась. На следующий год мы запланировали выделение, дополнительно к плановым показателям этого года, ещё плюс 50 миллионов рублей, которые позволят нам увеличить  количество жилых помещений предоставляемых детям-сиротам.  Задача поставлена - использовать разные механизмы, в том числе с привлечением дополнительного федерального финансирования».
 
Аукционы на закупку квартир на 2022 год объявлены. Отпраздновать новоселье только в Орле мечтают 350 человек из категории детей-сирот.



Анна Вайсергисер


 
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