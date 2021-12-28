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21:20, 27 декабря 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Жилищный вопрос 27 орловских детей-сирот сегодня решён.
- Желания юного орловца исполнено на уровне правительства страны.
- На центральной площади Орла открыли каток.
- Первый рейс спасения. Санитарный вертолёт доставил пациента из Ливен в Орёл.
- Наталия Балашова вступила в должность защитника прав человека в Орловской области.
- Первая сельская модельная: обновлённую библиотеку открыли сегодня в селе Тельчье.
Вести-Орёл