Главная » Новости



21:20, 27 декабря 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Жилищный вопрос 27 орловских детей-сирот сегодня решён.

- Желания юного орловца исполнено на уровне правительства страны.

- На центральной площади Орла открыли каток.

- Первый рейс спасения. Санитарный вертолёт доставил пациента из Ливен в Орёл.

- Наталия Балашова вступила в должность защитника прав человека в Орловской области.

- Первая сельская модельная: обновлённую библиотеку открыли сегодня в селе Тельчье.

СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл





Новости СМИ2