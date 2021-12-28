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20:09, 27 декабря 2021 года Итоги 2021 года. Анна Вайсергисер Корреспондент ГТРК «Орёл» - о самых интересных в уходящем году событиях и людях.





По признанию Анны Вайсергисер, свою работу она любит за возможность ежедневно совершать мини-туры по Орловской области. Место силы – национальный парк «Орловское полесье» и пещеры под Орлом. А из большого количества людей, с кем пришлось пообщаться, Анну большего всего впечатлила Ольга Никитина. Художница занимается росписью храма в Болхове. Кстати, чтобы возить с собой кисти и краски, Ольга освоила мотоцикл.





Анна Вайсергисер





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