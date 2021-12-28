Главная » Новости



21:00, 27 декабря 2021 года Губернатор Орловской области ожидает занос «омикрона» в регион Об этом глава региона заявил во время сегодняшнего прямого эфира с подписчиками.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Очевидно, что распространение штамма «омикрон» говорит о том, что мы его ждем. Я думаю, что во второй половине января возможен пик подъёма заболеваемости коронавирусом. Совершенно ясно, что к нам придёт этот «омикрон». Сейчас рано расслабляться, важно сохранить себя. Мне кажется, этот штамм нам даст совершенно другие цифры, которые были на пике раньше. Мы уже обсуждали возможности увеличения и коек, и подачи кислорода, чтобы быть готовыми к любому развитию ситуации».

Как и неделю назад, глава региона отметил, что темпы вакцинации на Орловщине снизились, снова призвав граждан сделать прививку. По данным федерального оперативного штаба, уровень коллективного иммунитета в регионе сейчас составляет 66,5%.





Артём Ежаков





Новости СМИ2