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10:00, 28 декабря 2021 года В новогоднюю ночь в Орле будет работать общественный транспорт На маршруты выйдут около 35 автобусов.





В новогоднюю ночь в Орле будут работать порядка 35 автобусов из расчета по одной – две машины на маршрут. После салюта, который, напомним, состоится в час ночи в районе пл. Ленина и у КДЦ «Металлург», водители разъедутся из центра на периферию. Основные остановки в районе пл. Ленина, откуда орловцы смогут добраться домой после фейерверка – это ул. Брестская, сквер Гуртьева, пл. Карла Маркса, Дворец спорта, – сообщает сайт мэрии Орла.





Артём Ежаков





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