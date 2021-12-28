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9:50, 28 декабря 2021 года Директор орловского «ЖЭУ – 29» взят под стражу после вмешательства прокуратуры Его подозревают в растрате 20 миллионов рублей коммунальных платежей.





Прокуратура Советского района города Орла успешно обжаловала меру пресечения в отношении директора УК «Жилищный эксплуатационный участок – 29». Мужчину подозревают в растрате 20 миллионов рублей коммунальных платежей. Эта сумма копилась в течение трёх лет.



В течении этого времени жители нескольких домов добросовестно оплачивали услуги ЖКХ, но подозреваемый не направлял их поставщикам услуг, а присваивал себе. Среди пострадавших есть пенсионеры и инвалиды, а также такие компании, как «Орловский энергосбыт», «Орёлводоканал», «Газпром теплоэнерго Орёл», ПАО «Квадра», УК «Зелёная роща».



Изначально в качестве меры пресечения фигуранту был выбран запрет определенный действий, но стараниями прокуратуры он отправится в СИЗО, – пишет сайт надзорного ведомства.





Артём Ежаков





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