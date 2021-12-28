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10:15, 28 декабря 2021 года

Ствол Тургеневского дуба перевезли на хранение

Накануне массив легендарного дерева покинул свое историческое место.


27 декабря из Спасском-Лутовиново вывезли ствол Тургеневского дуба, погубленного ураганом «Бенедикт» 30 ноября. Массив легендарного дерева вывезли на площадку для хранения. Там он пролежит вплоть до принятия решения о его дальнейшей судьбе. Чтобы обеспечить сохранность древесины, места срезов обработают масляной краской, – пишет сайт областного правительства.

Орловцы предложили множество идей увековечения погибшего исполина. Наиболее распространенные – это создание из него всяческих изделий, включая памятник самому Тургеневу. Также весной в музее-заповеднике планируется создание аллеи из потомков дуба. Запас саженцев для этого имеется.

Погибший Тургеневский дуб усилиями орловцев стал Российским деревом года. Несмотря на смерть, он будет бороться за звание Европейского дерева года.

Фото с сайта правительства Орловской области


Артём Ежаков


 
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