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10:30, 28 декабря 2021 года Орловский туристский маршрут победил в конкурсе «Открой свою Россию» Программа «Природа ЗОВВёт. Сплавляем стихии Земли, Огня, Воды и Воздуха» стала одной из нескольких, по достоинству отмеченных экспертной комиссией во главе с зампредом правительства РФ Дмитрием Чернышенко.





Орловский туристский маршрут «Природа ЗОВВёт. Сплавляем стихии Земли, Огня, Воды и Воздуха» стал одним из победителей Всероссийского конкурса агентства стратегических инициатив «Открой свою Россию», – передает региональный департамент культуры и архивного дела. Также за победу боролся орловский маршрут «Тургенев. Блоготур с писателем».



Напомним, что ранее маршрут «Природа ЗОВВёт» по достоинству отметила не только конкурсная комиссия во главе с зампредом правительства РФ Дмитрием Чернышенко, но и обычные россияне – тропа стала победителем народного голосования.



Орловский двухдневный маршрут, как следует из названия, объединяет в себе четыре стихии, включая в себя полёты на парапланах, байдарочные спуски, посещение шатиловских мест, изготовление глиняной чернышенской игрушки и выпечку хлеба, а также огненное шоу.





Артём Ежаков





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