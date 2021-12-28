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11:00, 28 декабря 2021 года

Лже-банкиры оказались убедительнее реальных и лишили орловскую пенсионерку 600 тысяч рублей

Женщину «обрабатывали» в течение нескольких дней и был шанс, что все закончится хорошо, но злоумышленники довели преступление до конца.


В Орле ищут мошенников, лишивших 65-летнюю пенсионерку 600 тысяч рублей, – сообщает сайт регионального УМВД. Женщину «обрабатывали» несколько дней.

Злоумышленники позвонили женщине и представились сотрудниками службы безопасности банка, заявив, что некто сейчас пытается оформить на имя орловчанки крупный кредит. Чтобы помешать «злоумышленникам» и помочь следствию, пенсионерке посоветовали снять в банке свои сбережения, оформить и обналичить кредит, а затем перевести всю сумму через терминалы на указанные телефонные номера – «безопасные счета».

Шанс, что орловчанка не отдаст деньги мошенникам, был. В кредитном учреждении заметили, что она снимает крупную сумму денег и предупредили её, что она может быть жертвой обмана. На это пенсионерка ответила, что средства пойдут на строительство дома.


Артём Ежаков


 
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