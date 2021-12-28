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10:30, 28 декабря 2021 года

В центре Орла открылся каток

Открытие ледовой арены на площади Ленина прошло торжественно.


Накануне на центральной площади Орла открыли самый большой каток. Покататься под открытым небом сможет любой желающий. Если коньки – свои, то вход на каток бесплатный. Те, кто пока не обзавёлся спортинвентарём, работает прокат.

Открытие прошло в праздничной атмосфере. Первыми на лёд вышли юные фигуристы. Обещал выйти на лёд и губернатор Андрей Клычков. Кстати, освоить коньки он пообещал ещё в 2018 году.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Выполняя обещание, которое в 2018 году дал юным хоккеистам, на коньки я встал. На олимпиаду не планирую пока, но на каток выйду точно».

А присутствовавший на открытии ледовой арены председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский отметил, что никакая пандемия не страшна, если все буду находиться на открытом воздухе.

Работать каток будет с 10:00 до 21:30.


Юлия Опанасюк


 
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