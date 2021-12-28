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11:30, 28 декабря 2021 года
В Орле четыре дня будет курсировать новогодний трамвайУкрашенный вагон с музыкой и под управлением Деда Мороза отправится по «третьему» маршруту: «ТТП – Химмаш».
В Орле четыре дня будет курсировать новогодний трамвай, – сообщает сайт областной администрации. Прокатиться на украшенном музыкальном вагоне под управлением Деда Мороза можно по маршруту № 3 «ТТП – Химмаш». Его расписание чуть позже будет опубликовано в официальном сообществе «Трамвайно-троллейбусного предприятия» в «ВКонтакте».
Проехать на трамвае во всем его праздничном блеске можно будет 31 декабря, 1, 2 и 3 января. В остальные дни он останется на линии, но как обычный пассажирский вагон — без подсветки и музыки.
Фото из архива
Артём Ежаков