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11:30, 28 декабря 2021 года В Орле четыре дня будет курсировать новогодний трамвай Украшенный вагон с музыкой и под управлением Деда Мороза отправится по «третьему» маршруту: «ТТП – Химмаш».





В Орле четыре дня будет курсировать новогодний трамвай, – сообщает сайт областной администрации. Прокатиться на украшенном музыкальном вагоне под управлением Деда Мороза можно по маршруту № 3 «ТТП – Химмаш». Его расписание чуть позже будет опубликовано в официальном сообществе «Трамвайно-троллейбусного предприятия» в «ВКонтакте».



Проехать на трамвае во всем его праздничном блеске можно будет 31 декабря, 1, 2 и 3 января. В остальные дни он останется на линии, но как обычный пассажирский вагон — без подсветки и музыки.



Фото из архива









Артём Ежаков





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