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12:00, 28 декабря 2021 года Едва не зарезавший свою сожительницу амчанин пришел в полицию с повинной Ему вменяют покушение на убийство.





В Мценске чуть не зарезавший свою 36-летнюю сожительницу мужчина пришел в полицию с повинной, – сообщает сайт областного СУ СК. Трагедия развернулась в воскресенье, 26 декабря. 59-летний ранее судимый фигурант выпивал в компании потерпевшей и в ходе застолья поссорился с ней. Амчанин схватился за нож и нанес женщине несколько ранений в живот и спину. Думая, что убил собутыльницу, мужчина сообщил о преступлении правоохранителям. Медики сумели спасти жизнь пострадавшей.



Подозреваемый активно помогает сыщикам. Он рассказал об обстоятельствах совершенного преступления и на месте показал, как наносились удары. Следствие ходатайствовует о переводе мужчины в СИЗО.



Фото пресс-службы СУ СК России по Орловской области





Артём Ежаков





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