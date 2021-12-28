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12:30, 28 декабря 2021 года Гендиректор подрядной фирмы дисквалифицирован за медленное благоустройство мценского парка Срок наказания составит полгода.





Мценская межрайонная прокуратура постановила на полгода дисквалифицировать генерального директора ООО «Брянс-Строй» за медленное благоустройство городского парка культуры и отдыха в райцентре. Это значит, что мужчина не сможет выполнять управленческие функции в подрядной организации.



Стоимость контракта составила свыше 7,9 млн рублей. Работы должны были быть закончены до 30 июля 2021 года, чего сделано не было. Сейчас благоустройство полностью выполнено, – сообщает сайт прокуратуры.





Артём Ежаков





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