Главная » Новости



11:37, 28 декабря 2021 года Новогодняя ночь-2022 побьёт рекорд по поцелуям Хотите увидеть, как целовались Елена Воробей и Ефим Шифрин, Наталия Медведева и Игорь Верник, Николай Цискаридзе и Аглая Шиловская? Смотрите «Голубой огонёк» на телеканале «Россия».









Главная новогодняя традиция всех россиян – встречать праздник с «Голубым огоньком». После обращения Президента и боя курантов вся страна присоединится к самому веселому и яркому шоу новогодней ночи. Здесь будет всё, чего так ждут от главного праздника, – любимые песни, популярные хиты, искрометные шутки, тосты и сюрпризы, вспомним уходящий 2021-й год и настроимся на новый 2022-й. На этот раз «Новогодний голубой огонек» засияет в каждом доме в 60-й раз!



Ведущие: Андрей Малахов, Николай Басков.



Участники: Юрий Стоянов, Елена Степаненко, Эммануил Виторган, Михаил Боярский, Сергей Лазарев, Нонна Гришаева, Николай Валуев, Наталия Медведева, Дмитрий Дюжев, Сосо Павлиашвили, Игорь Верник, Гоша Куценко, Дмитрий Губерниев, Станислав Дужников, Стас Костюшкин, Евгений Петросян, Юрий Гальцев, Сергей Рост, Ефим Шифрин, Елена Воробей, Александр Олешко, Геннадий Ветров, Святослав Ещенко, Юрий Аскаров, Игорь Христенко, Карен Аванесян, Валерий Пономаренко, Новые русские бабки, Андрей Баринов и другие любимые артисты.



«Новогодний парад звезд» откроют Николай Басков и Андрей Малахов. Нонна Гришаева и Елена Воробей устроят елочный баттл, какая елка победит – искусственная или настоящая? Первый праздничный тост в каждом доме прозвучит от двух джигитов Юрия Гальцева и Евгения Петросяна, а в коротких юмористических куплетах Николай Басков и Станислав Дужников напомнят россиянам о главных событиях уходящего года. Новые Русские Бабки продолжат осваивать модные тренды и отправятся прямо в космос! Яркое трио – владелец салона красоты (Андрей Баринов), фитнес-тренер (Стас Костюшкин) и шеф-повар элитного ресторана (Карен Аванесян) – поделятся лайфхаками, как вести бизнес в эпоху локдауна. А Сергей Рост и вовсе обратится к тренеру личностного роста (Святослав Ещенко) за волшебной таблеткой, способной решить все его проблемы. Но придется ли она по вкусу артисту? Елена Степаненко попадет в кресло стилиста Юрия Аскарова, который нацелился сделать из нее мировую знаменитость. Хайп, скандал, пиар и коллаборация – как устоять под градом модных словечек?



Андрей Малахов раскроет самый действенный способ борьбы со спам-звонками, который точно пригодится зрителям. Не обойдется и без громких разоблачений! Оказывается, модные блогеры (Нонна Гришаева), которые без конца постят сториз с секретами успешной жизни на фоне роскошных видов, тоже режут оливье, пьют Советское шампанское и отмечают Новый год с соседями! Чем не история для популярного ток-шоу, которое, кстати, теперь ведет Дмитрий Губерниев, а Андрей Малахов пробует себя в роли спортивного комментатора. Прямо со стадиона зрители телеканала «Россия» перенесутся в оперу и первыми услышат арию QR-кода Станислава Дужникова! Зрителей ждет традиционный новогодний выпуск программы «Спокойной ночи, малыши», в котором Степашка (Николай Басков) и Каркуша (Елена Воробей) усиленно готовятся к Чемпионату мира по компьютерным играм, а дядя Тигр (Николай Валуев) пытаться отвлечь их от планшетов. Все как в жизни! Зрители станут свидетелями жаркого спора Дмитрия Губерниева и китайского тренера (Руслан Саможапов) о том, в какой стране лучше проводить зимнюю Олимпиаду-2022.



В канун Нового года запоют даже полицейские Юрий Гальцев и Дмитрий Дюжев! А вот ярым антипрививочникам – Бабе Яге (Елена Степаненко), Кощею Бессмертному (Геннадий Ветров) и Иванушке-Дурачку (Александр Олешко) – не позавидуешь: разболелись прямо в праздник. Говорят, что зараза к заразе не прилипает, но вирус проник и в сказку!



На «Новогодний парад звезд» пожалуют и лидеры мировых держав: Эммануэль Макрон (Юрий Аскаров), Джо Байден (Эммануил Виторган) и Борис Джонсон (Игорь Христенко). Разведка донесла им, что самый веселый Новый год отмечают именно у нас, на телеканале «Россия»! Элегантная Ангела Меркель (Юрий Стоянов) выйдет на сцену с прощальным танго перед уходом в отставку. Одним словом, «Танцует Меркель! И все померкль»!



ПОДСМОТРЕНО НА СЪЕМКАХ:



• Новогодняя ночь-2022 определенно побьет рекорд по поцелуям! Если Елена Воробей и Ефим Шифрин, Наталия Медведева и Игорь Верник целовались строго по сценарию, то Николай Цискаридзе и Аглая Шиловская устроили полную импровизацию под кавер шлягера Тыниса Мяги «Остановите музыку». Никто не ожидал такого поворота событий от легендарного экс-премьера Большого театра и известной актрисы! К слову, номер Верника и Медведевой на популярную мелодию из кинофильма «Карнавал» стал одним из рекордсменов по количеству дублей и поцелуев. Игорь постоянно путался в декорациях и сцену приходилось переснимать, а, значит, и целоваться актерам предстояло снова и снова.



• Самым трудоемким для художников по гриму стал номер с «политиками». Чтобы превратить Юрия Аскарова в Эммануэля Макрона, Эммануила Виторгана в Джо Байдена и Игоря Христенко в Бориса Джонсона, гримеры отказались от пластического грима в пользу художественного, когда черты лица кропотливо прорисовываются по фотографиям. Так лицо актера останется узнаваемым для зрителя. «Художественный грим – очень тонкая работа, обычно на нее уходит несколько часов. Мы, наверное, установили мировой рекорд: нам удалось «приготовить» три лица всего за час!», – рассказывает художник по гриму Альгис Онищукас.

• Для сказочного номера Геннадию Ветрову сшили оригинальный костюм современного Кощея Бессмертного с… татуировками! А печка, на которой лежит Иван-дурак (Александр Олешко) – настоящий раритет. Эта печь «выступала» вместе с Бурановскими бабушками на Евровидении в Баку в 2012 году. Специально для номера печку усовершенствовали и установили внутрь дымовую пушку. В самом роскошном образе на «Новогоднем параде звезд» предстанет Елена Степаненко. Художники по костюмам интригуют: такой Мадам Брошкину еще никто не видел! Не менее поразительным будет и костюм QR-кода Станислава Дужникова авторства дизайнера Игоря Чапурина.





ВСТРЕЧАЕМ 2022-Й ГОД С ТЕЛЕКАНАЛОМ «РОССИЯ»!





Орловское Информбюро





Новости СМИ2