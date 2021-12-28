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12:45, 28 декабря 2021 года Почти 700 молодых орловцев удостоены Губернаторской стипендии Её будут выплачивать в этом учебном году.





692 молодых орловца стали обладателями именных стипендий Губернатора Орловской области. Их будут выплачивать в этом учебном году, – сообщает региональный информационный портал. Для этого в бюджете заложено 19,7 млн рублей.



В число стипендиатов входят 35 одаренных школьников, 30 учащихся организаций допобразования, 100 студентов техникумов и колледжей, 190 студентов вузов, 50 аспирантов и 287 студентов вузов, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.





Артём Ежаков





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