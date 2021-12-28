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13:50, 28 декабря 2021 года Накануне жертвами коронавируса стали 9 орловцев В регионе зафиксировано 168 новых случаев заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 28 декабря, за последние сутки в Орловской области выявлено 168 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 69 941).



Накануне выписан 831 орловец (всего – 64 526), умерло 9 человек – 1 478 всего.



Коллективный иммунитет в регионе сформирован на 66,5%.





Артём Ежаков





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