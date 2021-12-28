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13:20, 28 декабря 2021 года Орловская область получит свыше 51,5 млн рублей на двухлетнее обновление школ Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.





В течение двух ближайших лет Орловской области направят свыше 51,5 млн рублей на ремонт и оснащение школ. 33,7 млн будет перечислены региону в 2022 году, оставшиеся 17,8 млн – в 2023 году. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.





Артём Ежаков





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