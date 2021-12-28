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12:25, 28 декабря 2021 года Служить богу и людям Клавдия Новикова занимается восстановлением храма в селе Залесное Новодеревьковского района. Женщина решилась на такое большое дело после потери близкого человека.





В течение 15 лет Клавдия Новикова восстанавливает храм в селе Залесное Новодеревеньковского района. Там прошло её детство, туда она вернулась после тяжёлой утраты. Заняться восстановлением старого храма женщину сподобил батюшка Илий, в последствие поддержал и архиепископ Орловский и Ливенский Паисий.



Храм Покрова Пресвятой Богородицы ведёт свою летопись с 1831 года. Работы по восстановлению начались в 2009 году. Благодаря Клавдии Новиковой и её единомышленникам сооружение в 2014 году было внесено в реестр министерства культуры как памятник истории.



В настоящее время отремонтированы фундамент, стены, крыша, восстановлена колокольня. В храме уже проводятся службы.



Селяне с большим уважением относятся к деятельности Клавдии, помогают по мере сил.



Светлана Папонова, глава Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области: «Перед этой женщиной я просто преклоняюсь, и не только я, но и все наши жители. Я желаю ей много сил и здоровья. То, что сделано сегодня, вызывает огромное уважение».

Сама же Клавдия отмечает, что работа над восстановлением храма придаёт её сил. Женщина говорит, что даже все боли уходят, а в душе появляется радость.



Впереди ещё восстановление алтарной части. Клавдия Новикова, уверена - господь поможет. Но нередко чудеса происходят и благодаря помощи обычных людей.



Вся информация - на сайте храма Покрова Пресвятой Богородины села Залесное.





Юлия Опанасюк





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