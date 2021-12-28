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12:28, 28 декабря 2021 года Лучших орловских спортсменов и тренеров чествовали на Олимпийском балу Церемония награждения прошла в только что открывшемся спорткомплексе «Победа».





Строительство спорткомплекса «Победа» стало самым продолжительным в истории региона. Начало работ - середина 90-х, окончание - канун 2022-го. Чего тогда не хватило - сил или средств? - уже не важно. Сегодня это один из самых больших и современных залов на Орловщине.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы открываем по сути самый большой, самый подготовленный, с точки зрения спорта, с точки зрения профессионального подхода, спортивный комплекс, в котором не стыдно будет проводить не просто региональные, но и национальные и даже международные соревнования».

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Это отрадно, что сегодня строятся такие объекты. Мы продолжим их строить не только в Орле, но и в наших муниципальных районах и городах».

Первое событие, которое принял новый зал, - Олимпийский бал. За высокие достижения в течение года награды получили атлеты и тренеры. Отмечены были лучшие федерации и спортивные мероприятия. Всего 18 номинаций.



Лучшим орловским спортсменом года признан Юрий Ноздрунов - бронзовый призёр Паралимпийских игр в Токио по настольному теннису. А его наставник Дмитрий Боев выиграл в номинации «Тренер года». Лучшим событием стал турнир на кубок губернатора по пляжному волейболу.



Новый спорткомплекс «Победа» позволит улучшить достижения орловских спортсменов и привлечёт в их ряды новобранцев. На трибунах - 300 зрительских мест. Есть комментаторская кабинка. В административном здании конференц-зал и два зала для аэробики. А ещё в «Победе» будет базироваться спортшкола олимпийского резерва «Русичи». Но главная изюминка - универсальный спортивный зал, который можно разделить на три части для занятий разными видами спорта.



Константин Жорник, серебряный призёр первенства Европы по каратэ среди юниоров: «Рад, что появляются новые места, где новое поколение может заниматься, спортсмены могут получать опыт. В таких комфортных условиях, действительно, все орловские спортсмены должны показывать результаты».

Уже 29 декабря новый спорткомплекс примет первые соревнования - это будет турнир по каратэ.





Антон Киселёв





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