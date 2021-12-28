Мэрию Орла через суд заставили заняться сорняками в Заводском районе

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14:30, 28 декабря 2021 года
Мэрию Орла через суд заставили заняться сорняками в Заводском районеРечь идет об участке в районе ул. Песковской и Холодной.
Мэрию Орла и городское управление коммунальным хозяйством через суд заставили заняться сорняками в районе ул. Песковской и Холодной. В 2016 году там был установлена карантинная зона площадью в 43 гектара по амброзии трехраздельной, поэтому было предписано выполнять мероприятия по уничтожению растения, однако из раза в раз проверка Россельхознадзора показывала, что сорняк никуда не уходит, а значит, указания соблюдаются не полностью.
Мэрия неоднократно нанимала подрядчиков для борьбы с амброзией, но их усилий не хватило. К примеру, в августе за несвоевременные работы был оштрафован «Зеленстрой».
Артём Ежаков