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12:57, 28 декабря 2021 года Владимир Колокольцев исполнил желание юного орловца Шестилетний Михаил Копанёв хотел побывать в московском Музее космонавтики. Его желание осуществил министр внутренних дел Российской Федерации.





«Ёлка желаний» продолжает исполнять мечты юных орловцев. К благотворительной акции подключились и федеральные ведомства. Исполнить желание шестилетнего Михаила Копанёва помог министр внутренних дел Владимир Колокольцев – именно ему достался шар с мечтой юного орловца.



Мишу и его семью в Москве встретили представители МВД России, которые подготовили насыщенную и интересную программу. Москва по-настоящему удивила ребёнка, а в Музее космонавтики он наконец-то увидел настоящий космический корабль, но больше всего его заинтересовали скафандр и еда космонавтов.



Космонавтикой Михаил заинтересовался после того, как мама прочитала ему тематическую книгу. И в этот новый год он увидел то, о чём так долго мечтал.



При содействии пресс-службы МВД





Всеволод Трифонов





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