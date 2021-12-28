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13:27, 28 декабря 2021 года

В Орловской области появилась первая сельская модельная библиотека

Благодаря нацпроекту «Культура» преобразование получила Тельченская библиотека имени Тургенева. На открытии побывала корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина.


В селе Тельчье читать любят. Почти половина жителей - а их всего 1600 - постоянные клиенты старейшей библиотеки. Приходят сюда с детьми, и не только за книгами, но и пообщаться.

Теперь библиотеку не узнать. Зона свободного чтения, где и прошло торжественное открытие теперь уже модельной библиотеки, оформлена в цветах тельченского герба. На нём - золотой ястреб, парящий на фоне неба. Появились современная мебель, обновился книжный фонд. На полках почти 2 тысячи новеньких книг: это и современные бестселлеры, и классики литературы в новых изданиях. На родине великих писателей к классикам относятся с особым трепетом и считают обновление библиотечного пространства символичным.

Екатерина Ерохина, глава Мценского района: «Это родина Ивана Сергеевича Тургенева и Афанасия Афанасьевича Фета, здесь они встречались, об этом говорит наша история, и, я думаю, это символично, что это произошло именно у нас».

В библиотеке для детей создана специальная зона развития и комфорта. Проводить время здесь одно удовольствие, причём для ребят разного возраста. Можно познакомиться с современными книгами, порисовать на песке, поиграть на интерактивной панели. И это пространство коллективу библиотеки удалось создать всего за два месяца.

Светлана Дидковская, директор Тельченской библиотеки им. И.С. Тургенева: «Мы писали программу на 2023 год, но нам предложили выполнить в этом, и мы согласились. Мало того, что мы успели к открытию, так мы и выплатили всё».

5 миллионов рублей не только эффективно освоили, но и за счёт электронных аукционов сэкономили 430 тысяч. На них дополнительно приобрели книги и программное обеспечение. Созданная в библиотеке медиазона позволит освоить компьютерные технологии и детям, и взрослым. А люди, имеющие проблемы со зрением, смогут слушать говорящие книги.


Благодаря нацпроекту «Культура» в Орловской области появилось уже шесть модельных библиотек. Тельченская - пока единственная сельская. Но это только начало.


Татьяна Тимохина


 
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