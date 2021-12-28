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15:00, 28 декабря 2021 года

В Орловской области превышены эпидпороги заболеваемости ОРВИ

Это отмечается почти во всех возрастных группах.


В Орловской области на минувшей неделе были превышены эпидпороги заболеваемости ОРВИ, – заявили в региональном Роспотребнадзоре. Было зарегистрировано больше 7,6 тыс. этих диагнозов, чуть больше половины из которых ставились детям в возрасте до 14 лет.

Уровень заболеваемости населения региона ОРВИ выше эпидпорогов на 96,2% по области и на 54,2% по Орлу. Наибольший рост отмечен у взрослых и школьников.

При обследовании больных с клиникой ОРВИ выявляются возбудители COVID-19, риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы. Подтверждены первые заражения гриппом.


Артём Ежаков


 
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