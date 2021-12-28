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16:45, 28 декабря 2021 года Дело о растрате имущества орловского завода «Дормаш» дошло до суда Прокуратура утвердила обвинение конкурсному управляющему обанкротившегося предприятия и троим его подельникам.





Первый зампрокурора Орловской области утвердил обвинительное заключение конкурсному управляющему обанкротившегося завода «Дормаш» и троим соучастникам преступления, – сообщает сайт надзорного ведомства. Им вменяют растрату и пособничество в растрате.



Из материалов дела следует, что конкурсный управляющий с помощью сообщников по заведомо заниженной стоимости реализовал автомобили предприятия. Разницу между этой и фактической ценой злоумышленники присвоили себе. Ущерб заводу превысил 3,7 млн рублей.



Уголовное дело будет рассматриваться в Заводском районном суде.





Артём Ежаков





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