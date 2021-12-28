Дело о растрате имущества орловского завода «Дормаш» дошло до суда

|
|
|Главная » Новости
16:45, 28 декабря 2021 года
Дело о растрате имущества орловского завода «Дормаш» дошло до судаПрокуратура утвердила обвинение конкурсному управляющему обанкротившегося предприятия и троим его подельникам.
Первый зампрокурора Орловской области утвердил обвинительное заключение конкурсному управляющему обанкротившегося завода «Дормаш» и троим соучастникам преступления, – сообщает сайт надзорного ведомства. Им вменяют растрату и пособничество в растрате.
Из материалов дела следует, что конкурсный управляющий с помощью сообщников по заведомо заниженной стоимости реализовал автомобили предприятия. Разницу между этой и фактической ценой злоумышленники присвоили себе. Ущерб заводу превысил 3,7 млн рублей.
Уголовное дело будет рассматриваться в Заводском районном суде.
Артём Ежаков